Chacabuco emprende con muy buena movida el domingo

1 junio, 2026 362

Este domingo se realizó una nueva edición de Chacabuco Emprende, una propuesta que ya se consolidó como un clásico de las calles céntricas de Tres Arroyos, Mauro Daddario secretario de Industria, Comercio y Empredurismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.

La iniciativa, que nació en 2024 a partir del trabajo conjunto entre comerciantes locales y el Municipio, volvió a convocar a una gran cantidad de vecinos durante toda la jornada. En esta primera edición de 2026, desarrollada sobre Chacabuco al 300, tanto comerciantes como visitantes destacaron el movimiento generado y el acompañamiento del público.

“Hubo movimiento desde las primeras horas, incluso gente comprando desde el inicio”, señaló. Además de las promociones y la oferta de los comercios, el evento contó con distintas actividades para toda la familia. Participaron bandas y artistas locales, grupos de baile y se desarrollaron propuestas recreativas, sorteos y juegos con premios para los vecinos que se acercaron a disfrutar de la jornada.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a los 97 años de trayectoria de Bazar El Mundial, un comercio emblemático de la ciudad que forma parte de la historia y la identidad comercial tresarroyense. Chacabuco Emprende volvió a destacarse por generar un espacio de encuentro entre comerciantes, instituciones y vecinos, promoviendo el consumo local y fortaleciendo el entramado económico de la ciudad.

Desde la organización destacaron el compromiso de los comercios participantes, el acompañamiento de los vecinos y el trabajo conjunto entre el sector privado y el Municipio para seguir impulsando propuestas que fortalezcan la actividad comercial y generen espacios de encuentro para toda la comunidad.

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