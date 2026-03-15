Chalde: “trabajamos para posicionar a Marisol como destino turístico” (audio)

15 marzo, 2026 11

El intendente Juan Carlos Chalde habló con LU 24 en el marco del concurso del Club El Quequén, habló sobre su gestión, la designación del nuevo sub delegado en Marisol, los trabajos que se encaran en el mantenimiento de la localidad, la promoción en redes y trabajos en salud y obra pública.

Chalde inicialmente sostuvo que “cuando se cerraron las anticipadas se vislumbraba que venía muy bien el concurso y no deja de sorprender la cantidad de inscriptos y el pescador aceptó a venir a ganarse la Toyota, estamos muy contentos”.

“Marisol es un lugar precioso que hace que más gente lo conozca, pero no fue una temporada excelente, sí una temporada notable, pero notamos que viene gente de otras provincias y notamos que también vemos cada vez más caras de Dorrego, que buscan tranquilidad, bajar dos cambios y tener la ventaja de tener poca señal cuando anda uno en la calle, para desconectarse realmente, relajarse y creo que tenemos que cuidar eso, es un ejemplo como balneario”, dijo.

Sobre la gestión, sostuvo que “en el tema seguridad, en el destacamento estamos bien, con un buen resultado del Operativo Sol a Sol, volvimos a tener a Prefectura que dio tranquilidad para las actividades acuáticas”.

En lo que respecta a salud, dijo que “es una prioridad del gobierno municipal y vamos invirtiendo, y este año lo hicimos en Marisol, tanto para las enfermeras, acá tenemos dos, Irma y Natalia, y también los profesionales de la salud, como la doctora que está todo el mes de enero, algo que la gente valora mucho”.

Tenemos un nuevo subdelegado que es Silvio Traverso, y aprovecho el acompañamiento de Raúl Bonini tanto conmigo como con Raúl Reyes y ahora viene una nueva etapa, se está reparando el muellecito sobre el río y estamos trabajando en cartelería y promoción por las redes sociales y también trabajando en la consolidación de las calles internas del balneario”.

Finalmente felicitó “al Club con la presidencia de Juan Cruz Orellano y los premios que se pusieron en juego ya que es una apuesta importante en lo económico poder hacerlo”,

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