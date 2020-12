“Chango” Conde: “lo que hicieron estos chicos dañó a una persona y también al rugby”

Un referente del rugby en Tres Arroyos y la región, y creador del Seven Playero de Rugby de Claromecó del que participan equipos de todo el país, es Juan Carlos “Chango” Conde.

Consultado acerca de este nuevo episodio de violencia que involucra a jugadores tresarroyenses de este deporte, expresó su preocupación “porque hay violencia en otros deportes y por lo general no se habla de futbolistas violentos, a menos que sean famosos”, pero aseguró que “hay que hacer una autocrítica. El rugby es un juego social que promueve valores, pero no se toman por ósmosis, hay que trabajarlos primero en la casa”.

“Los tuits de Mattera, Socino (en relación a expresiones racistas volcadas en las redes sociales por jugadores de los Pumas) han sido cosas horribles, y la violencia lo es mucho más. La UAR ha trabajado muy bien en el campo de juego, en la técnica, en la táctica, en la estrategia, pero se ha olvidado de la cabeza de los chicos. Y no son hechos aislados, han pasado muchas cosas y muchas de ellas muy graves. Y no tiene que verse a la muerte de alguien como un límite, la violencia en cualquiera de sus formas debe ser el límite. Hay que hacer visibles todas estas cosas porque en algo se está fallando”, sostuvo Conde.

“Mis propios hijos han jugado rugby, y a todos los chicos que jugaron cuando estuve en un club, el TARC, siempre les dijimos que el deporte no sirve para nada si no consiguen hacer amigos. A formar parte de los Pumas llegan muy pocos, por eso lo importante es lo que uno se lleva del juego en términos de camaradería, de amistad”, aseguró.

“Esto que pasó es condenable, por eso espero que estos chicos tengan un castigo justo, para que logren asimilar que lo que hicieron no está bien. Si se mira para otro lado y se tiran las cosas bajo la alfombra, esto nunca se va a corregir. Es bueno que los medios difundan, que la justicia actúe, y que cada uno se haga cargo de los daños que causa”, consideró.

Respecto de la fuerza física que ostentan los jugadores de esta disciplina, Conde advirtió que en general quienes se destacan hoy en el rugby tienen una preparación física mucho más importante que la de otros tiempos. “En general en la Cuarta División, alrededor de los 16 años, ya llevan quizá uno o dos años de gimnasio y una preparación pensada para un deporte de contacto, no violento pero sí de mucho contacto. Y la fuerza forma parte de eso. Pero eso no significa que con esa fuerza se pueda hacer uso y abuso, esto no justifica de ninguna manera la violencia”, enfatizó.

Finalmente, dijo conocer a los hermanos Lucio e Ignacio Cozzi, a los que describió como “buenos jugadores que han seguido su carrera en La Plata”, pero aseguró que “no puedo hacer un juicio personal sobre ellos. Está claro, no obstante, que lo que hicieron le hizo daño a un chico, y daño a nuestro juego”, concluyó.

