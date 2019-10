“Chango” Lesme: “la experiencia no tiene precio, ninguno de los chicos conocía el mar”

Ramón “Chango” Lesme, quien está a cargo de la dirección de la Escuela Nº 287 “Ciudad de Tres Arroyos”, habló con LU 24 desde Claromecó y contó que ninguno de los alumnos conocía el mar.

“Vivimos una situación hermosa, una experiencia que no tiene precio. Hoy cuando pisábamos la arena por primera vez en Claromecó, se me ocurrió decir ‘alce la mano quién conoce el mar’ pero nadie levantó. Entonces, dije que lo hiciera quien no lo conocía: todo el mundo alzó la mano. Incluso algunos padres que vinieron como acompañantes y tampoco lo conocían”, relató con emoción.

“Estamos disfrutando de Claromecó y este hermoso paisaje diferente al nuestro”, agregó el docente.

Paraje Giachino se encuentra a aproximadamente 1900 kilómetros de distancia. El viaje hacia la localidad balnearia duró 30 horas. “La mayoría de los chicos solo ha hecho una distancia de 45/ 50 kilómetros, imagínense lo que fue las preguntas de cuándo llegábamos”, detalló.