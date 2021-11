“Changui” Cáceres (UCR): “Queremos un partido abierto que no sólo pregone Democracia sino que la practique”

5 noviembre, 2021

Luis “Changui Cáceres”, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, fundador de la Junta Coordinadora Nacional, diputado nacional por Santa Fe con mandato cumplido, estuvo en Tres Arroyos, donde se reunió con afiliados y dirigentes locales, en Confitería La Perla.

En la actualidad, con una crítica mirada hacia quienes conducen actualmente el centenario partido de Alem e Yrigoyen, es impulsor del Movimiento Nacional de la Militancia Radical.



Cáceres habló con LU 24 y sostuvo que “ya tenemos 18 provincias caminadas, con la preocupación de la situación del país, el hambre, el desempleo, la situación económica en líneas generales, la decadencia en materia educativa, el marco de la salud pública; todo este tipo de cuestiones me empuja a hacerlo desde hace 63 años, de los 78 que tengo”.

“Somos conscientes que el partido hace rato no está andando bien”

“Con el grupo de amigos y correligionarios de Tres Arroyos con los que tomamos un café, veo que hay claridad en cuanto a los problemas que el partido tiene, y además de claridad para detectar los problemas hay voluntad para superarlos; y un médico puede operar exitosamente a un paciente si tiene un diagnóstico correcto, pero si piensa que está todo bien el tipo se termina muriendo. Somos conscientes que el partido hace rato no está andando bien y que hay que salir a hacer un esfuerzo para poder darle a la sociedad argentina nuevamente ese instrumento político que ha sido la UCR en toda su concepción ético moral de la política que la diferenciaba incluso de otros partidos que podían tener programas similares, para que de esa manera el pueblo argentino pueda volver a contar con esa herramienta que en época de Yrigoyen les dio entre tantas cosas les dio 8 horas de trabajo al laburante, y en la época de Crisólogo Larralde incluimos el artículo 14 bis, en la época de don Arturo Humberto Illia le dio el salario mínimo vital y móvil, y después de todo el esfuerzo compartido de todo el pueblo y el liderazgo de Raúl Alfonsín en el 83 se termina la dictadura, se recupera la Democracia, como decía Raúl por 100 años más, recién llevamos 38 y necesitamos garantizar 62 años más que tenemos por delante. Lo que sí admito que es que de abajo se empieza, como siempre empiezan todas las cosas, y en el esfuerzo por lo menos no nos vamos a aburrir, este no es un país para el aburrimiento”,manifestó.

“Un país que ocupaba los primeros hace cien años atrás los primeros puestos años atrás, y que ha ido perdiendo el tren de la historia, a pesar de tener una superficie territorial superior a la que tiene toda Europa con riquezas potenciales de todo tipo; venimos “cuesta abajo en la rodada” y esta es una situación que preocupa, tenemos un proceso electoral el 14 de noviembre, esta es otra cosa que preocupa: yo no conozco ninguna sociedad conflictuada que haya podido salir de sus problemas a partir del entendimiento que permita salir de la crisis, enfrentando a veces situaciones de poder que terminan ganando si no se tienen esos consensos”, relató.

“En Argentina se profundizan los disensos”

“En Argentina uno ve que se trabaja y se profundiza en los disensos, a lo largo de la historia, se habla de grieta en términos electorales, pero no de los padecimientos de una p oblación que ve que sus sueños y sus aspiraciones se ven cada vez más lejanas y llegan a ser hasta imposibles, eso genera la migración de mucha gente, sobre todo jóvenes que van a buscar un futuro en el país del que vinieron sus abuelos o sus bisabuelos porque no ven futuro en su país, aquellos que se van son los que tienen una profesión, tienen un oficio, los que serían más necesarios en un proceso de reconstrucción de la República Argentina”, advirtió.

“Hace 20 años perdí la alegría por los procesos electorales”

“Yo creo que está cansada la gente, yo mismo hace por lo menos 20 años perdí la alegría de los procesos electorales, incluso cuando hemos perdido, levantábamos las banderas con alegría, vivíamos el proceso electoral con alegría aunque después hubiera una derrota en el conteo de los votos, pero después, pero hace unos 20 años termino votando lo que es el mal menor al igual que un gran sector de la sociedad”, sostuvo.

“Creo que se han cometido errores muy gruesos desde el punto de vista político, desde el punto de vista de mantener viva a la UCR, yo fui un crítico muy duro, posiblemente el que más con lo que sucedió en Gualeguaychú allá por el 2015. Yo pensaba en ese entonces que el radicalismo, el principal partido de oposición que tenía que hacer una convocatoria amplia, pensaba que se tenía que elaborar un programa, que ese programa generaba un paraguas y ese paraguas a esa altura del partido en ese entonces calculo que era del 70% de la población, pero no se hizo, lo que se hizo fue un acuerdo, y yo veo que fue un acuerdo entre personas que lo legalizan posteriormente a partir de la Convención de Gualeguaychú. Con otro viejo amigo fundador de Coordinadora allá por el 68 en Setúbal estamos recorriendo el país y otros amigos están haciendo lo mismo en otro lugar”, afirmó.

“Nosotros somos de los que venimos de la zona más crítica, y frente a este proceso electoral del 14 de noviembre, lo que estamos planteando Paz y Amor hasta el día 14, dormir el 15 y el 16 volvemos otra vez con el reclamo y la pelea para garantizar un partido abierto que no solo pregone Democracia sino que practique la Democracia adentro, que además es la forma de ser creíble hacia afuera, garantizando padrones limpios, juntas electorales transparentes y un respeto a la Carta Orgánica que hace mucho tiempo que se la viola con facilidad”, criticó.

“El radicalismo está hecho pelota”

El radicalismo está “hecho pelota”, dijo, “como están hechos pelota todos los partidos; hay una crisis en todos los partidos. Hay una crisis del sistema de partidos en el mundo, uno lo puede ver en Europa, en EEUU, en Latinoamérica en particular, es más profunda, y en Argentina estamos como estamos”.

“Mientras quede uno tirando trompadas no hay guerra perdida”

“No hay peor pelea que la que no se da, y yo creo que mientras quede uno tirando trompadas no hay guerra perdida. Planteo la necesidad que tenemos una República enferma y una Democracia renga, pero entender también que al enfermo se lo puede curar, al muerto no”, expresó.

“Creo que la elección del 14 de noviembre tiene un significado muy especial, muy fuerte. Yo quiero que el enfermo siga vivo, con lo que significa República, con su división de poderes, con lo que significa la Democracia, para seguir buscándole un contenido social a esa democracia, y en este sentido, pienso que en nuestra sociedad fracturada, el argentino común tiene una herramienta en la mano que tiene que utilizar, para forjar a que se sienten a poner arriba de la mesa los problemas que tiene la sociedad y dejen de mirarse el ombligo, porque el debilitamiento de los partidos tiene que ver que esta sociedad hace tiempo no ve que trabajen en dirección de poder hacer realidad sueños y aspiraciones que el pueblo tiene hace mucho tiempo” reiteró.

“El tema central es que el oficialismo no tenga quórum propio”

“Creo que el tema central es garantizar que no tenga quórum propio el oficialismo, en la medida que no tenga quórum propio el oficialismo van a estar obligados no solo a una foto con algunos dirigentes de distintos partidos después del día 14 sino que en el ámbito que la Constitución establece para lograr esos consensos que es el Congreso, se utilice para buscar la solución a esos problemas acuciantes que el pueblo viene teniendo y ve profundizarse cada día que pasa; y garantizar que por más República enferma y Democracia renga que tenemos, sigan vivos con su renguera y su enfermedad, para curar esa enfermedad y esa renguera a partir del día siguiente”, explicó.

“No se puede seguir imprimiendo dinero indiscriminadamente”

“Uno ve al gobierno como pisando un resorte, haciendo malabares para mantener el resorte pisado hasta después de las elecciones, pero después de las elecciones va a tener que “levantar la patita” porque no se puede seguir imprimiendo, imprimiendo indiscriminadamente, dijo.

“No conozco a Manes ni a Santilli, pero creo que en un proceso electoral normal lo que hoy aparece como oposición sacarían una diferencia mayor de lo que tuvieron en las PASO, pero también estoy convencido que no va a ser una elección normal, porque considero que va a ver fraude, porque yo no creo que lo hayan traído en préstamo por 60 días a Manzur y a Aníbal Fernández, que tienen experiencia en esa materia y han renunciado a sus funciones que volverán a ellas después del día 14, estos muchachos tienen algunas picardías, lo mismo que esta chica joven que está en el Correo; creo que tienen que prepararse para el tema de la fiscalización, creo que hasta tienen que seguir con la mirada a través de un auto o una moto el camión del Correo que lleva las urnas, y allá en la superestructura tienen que ser lo suficientemente ágiles y estudiosos para tratar que en la carga de datos no vaya a haber ninguna picardía, y por si las moscas, en aquellos lugares donde se pueda haber ganado con tranquilidad, hay que tratar de sacar algún voto más para compensar alguna picardía que pueda pasar, y después del 14, cuando se saque el pie del resorte, ver que es lo que pasa y ver como uno puede maniobrar en medio de esta situación que va a ser realmente compleja, y si se consigue que se tengan que sentar para poner arriba del tapete lo que son problemas reales que tiene la sociedad argentina, porque se consigue que no tengan quórum propio, creo que se podrá encontrar alguna salida”, especificó.

“Me preocupa el deterioro del sistema de partidos”

“Yo estoy preocupado por el país, por el sistema de partidos y su deterioro, si esto da lugar a cosas que yo las he vivido en el pasado y me preocupa que puedan suceder en el presente y en el futuro; como mensaje a los veteranos les diría que vayan a votar a pesar que no tengan la obligación de hacerlo, a los veteranos les diría que se acuerden que nos sacaron el 82%, que se acuerden que en cada proceso electoral les prometen espejos de colores y después no sucede; que tengan también presente que por una cuestión de salud y para protegerlos, los mayores de sesenta años no iban a poder votar, era para protegerlos y creo que después les pareció muy mucho y si bien estuvo en la mesa de discusión y supo estar en los diarios, luego desapareció”, agregó.

“A los de mi generación les digo que si les duele la rodilla o les duele el codo, que se pongan un bastón o se pongan Untisal o lo que demonios sea, pero que vayan a votar, porque después si no van a votar van “a llorar al campito” porque nos van a dejar en la lona; a las jóvenes generaciones les digo que, enancado en esta situación que la política no va a solucionar los problemas de la gente, hay un campo fértil para la anti política, para que aparezcan algunos fenómenos de pelo medio raro, con concepciones medio neo fascistas, planteando cosas que, sacando la punta al lápiz, significan energía; la energía significa violencia, la violencia significa sufrimiento y significa muerte. Yo lo he vivido y no lo quiero para mis hijos, no lo quiero para mis nietos ni para los hijos ni los nietos de nadie, creo que mi mensaje a la juventud es que la política sigue siendo la herramienta para solucionar este problema y que a la mala política hay que reemplazarla por la buena política y a los buenos políticos reemplazándolos por buenos políticos”, manifestó.

