Chani Sapag: “Estamos viviendo en una mediocridad que preocupa”

“Veo que estamos viviendo en una mediocridad, una gran decadencia, me parece que falta vocación política, pertenencia, amor y mucho trabajo, mucha responsabilidad para que cada comunidad esté mejor, estamos viviendo en una mediocridad que preocupa” dijo Alma “Chani” Sapag a LU 24, al hacer un análisis de lo que serán las PASO 2019.



“Los argentinos estamos en una montaña rusa, a veces nuestras vidas se amesetan y no podemos hacer proyectos a largo plazo, ni a mediano ni a corto creo, por la seria situación económica y las posibilidades de protección que tenemos los padres para con los hijos cada vez nos preocupan màs, también el tema de las pymes, cuando llegan las facturas y el dinero no alcanza, por lo que necesitamos la grandeza de quienes dirigen; los funcionarios que elige el pueblo son responsables que le vaya bien a la sociedad” agregó.

“Creo que la campaña esta polarizada, sin ningún lugar a dudas, claramente nuestro país está dividido en dos, y las expectativas están puestas por sobre todas las cosas en esta polarización”, opinó la legisladora neuquina.

“El tema electoral es agotador, tenemos una escena en la Argentina que es agotadora para la ciudadanía, vivimos prácticamente en elecciones, por eso soy una de las que propicia que no existan más las PASO. Creo que el domingo va a estar muy parejo el tema, sin lugar a dudas” afirmó, y consideró que en su provincia “tenemos otra realidad, vamos con boleta corta, porque no llevamos candidato a presidente”, relató.

“Las legislativas nacionales siempre nos fueron adversas, la boleta corta nos complica, es una elección difícil porque Neuquen renueva 3 bancas de senadores y 2 de diputados, por lo que el MPN siempre hace un gobierno que se destaca, pero el arrastre de la figura presidencial es màs que importante”, sostuvo.

“Llevo en mi corazón a Tres Arroyos”

“Llevo en mi corazón a Tres Arroyos, y muchas veces pienso políticamente qué hice mal para no quedarme; me vine en 2003, y no pensé volver a la política en mi provincia, pero en ese momento mi hermano había empezado a andar por la provincia para ser candidato a Gobernador y entendí que lo tenía que acompañar, y es esa vocación, de esa frase que dice igualdad de oportunidades, y entiendo que la política es hacer el bien para el otro, ser buena persona y poder colaborar con tu pueblo, con la ciudad, y con la gente es lo mejor que te puede pasar ante los ojos de Dios y en la vida”, concluyó.