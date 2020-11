“Chani” Sapag no votó el impuesto a las grandes fortunas. “Es imposición doble e inconstitucional”

18 noviembre, 2020 Leido: 150

Durante su discurso en la cámara baja del Congreso, la ex vecina de Orense y ex concejala de Tres Arroyos, hoy diputada Nacional por Neuquén, (por el Partido Popular Neuquino) Alma Sapag expresó que no acompañará el proyecto del impuesto a las grandes fortunas porque considera que la iniciativa “va en el sentido opuesto de la salida que pienso que el país necesita”.

Sapag detalló que los esfuerzos deben estar centrados en apoyar la iniciativa del sector privado, en alentar la inversión extranjera con reglas claras y acuerdos básicos. “y cuando no las encuentra se retira en búsqueda de lugares más seguros”, argumentó la legisladora.

Chani manifestó que le llaman la atención algunos detalles técnicos del proyecto como “volver a gravar la misma capacidad contributiva o porque la que la recaudación e este impuesto no sea coparticipable”. A su vez, lo consideró “erróneo e inoportuno en su fondo, y a su vez, lleno de debilidades en sus formas”.

“Este impuesto va a traer más costos políticos y sociales que beneficios económicos”, afirmó Sapag. Agregó además, que de aprobarse “se va a judicializar” porque considera que hay argumentos que sirven para plantear su inconstitucionalidad.

Volver