Charla abierta en CRESTA: claves para insertarse en el mundo laboral

24 abril, 2026 0

Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la formación académica y el mundo del trabajo, el próximo jueves 30 de abril a las 18:00 horas se realizará en CRESTA una charla abierta y gratuita destinada a estudiantes y jóvenes profesionales que se encuentren dando sus primeros pasos en el ámbito laboral.

La propuesta estará a cargo de Gerardo Palla, Licenciado en Administración y Especialista en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Nacional del Sur, quien actualmente se desempeña como Coordinador de RRHH en Atrim Global, docente universitario y director de la consultora Gestión Profesional.

Durante el encuentro, se brindarán herramientas prácticas y concretas orientadas a mejorar la empleabilidad y el desarrollo profesional. Entre los principales temas a abordar se destacan:

Cómo armar un CV claro, profesional y competitivo

Qué buscan las empresas al evaluar un perfil

Errores frecuentes en postulaciones laborales

Cómo prepararse para una entrevista de trabajo

Preguntas habituales y cómo responderlas

Lenguaje corporal, actitud y comunicación profesional

Mitos y realidades del proceso de selección

La charla está especialmente dirigida a quienes estén próximos a insertarse en el mercado laboral o deseen fortalecer su perfil profesional, aportando una mirada actual del proceso de búsqueda y selección desde la perspectiva de las organizaciones.

Cabe destacar que Gerardo Palla es oriundo de Tres Arroyos y comenzó su formación universitaria en APRESTA, lo que refuerza su vínculo con la institución y su compromiso con la comunidad educativa local.

La actividad es abierta y gratuita, con inscripción previa en el siguiente link: https://forms.gle/dE3DBuuwsvoMme239

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