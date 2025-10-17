Charla de apoyo para familiares y cuidadores de personas con Alzheimer u otras demencias

El próximo jueves desde las 19:15, en la Casa del Jubilado de Empleado de Comercio, Chacabuco 152, el grupo de apoyo para familiares y cuidadores de personas con Alzheimer y otras Demencias realizarán su primera charla de concientización gratuita guiar quienes a las personas que padecen dichas condiciones.

Silvina Belizan integrante del grupo habló con LU 24 y dijo “esto funcionó hasta la Pandemia, aunque cuando volvimos a la normalidad no pudimos organizarnos para retomar los encuentro de apoyo, quiero destacar la importante labor de la Licenciada Natalia Di Paolo quien me acompañara en cada encuentro”.

“Pero, desde la charla brindada el 19 de septiembre en la Sala Magna del CRESTA con gran concurrencia, comenzaron a pedirnos que retomemos estas tareas, lo cual nos tiene muy entusiasmadas”, destacó.

“Sabemos que el Alzheimer es una enfermedad larga que afecta a nivel Cognitivo, Conductual y Funcional, es sumamente importante que tanto los familiares como sus cuidadores tengan estos espacios para poder hablar y expresarse”, resaltó.

Además, les mencionaremos los cambios de conducta en cada paciente para que estén prevenidos y sepan como actuar, a su vez deseamos que todos puedan contar sus experiencias aprendiendo de lo vivido por los demás.

“Ver el deterioro de la persona no es un momento fácil, y más si es un familiar, quien hace este trabajo debe saber cuidarse, recibiendo la contención necesaria”, mencionó y afirmó “en un principio los pacientes están conscientes saben a lo que se enfrentan, pero con el tiempo eso cambia”.

“Nuestro fin es que nadie se sienta solo esta es la única manera para enfrentar está patología, tanto los profesionales como sus familiares son los encargados de hacer que esa persona lleva adelante su tratamiento Farmacológico y terapias”, aseguró.

“Finalmente, Belizan dijo por consultas contactarse al 2983 – 465918”.

