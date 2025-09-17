Charla del Banco Credicoop a través de su Comisión de Asociados

En sus instalaciones, el Banco Credicoop realizó una charla organizada por su Comisión de Asociados de la entidad crediticia.

En la misma se hizo presente el presidente de la comisión, Juan José Alonso quien dio a conocer que se encontraba visitando la sucursal el gerente zonal, Pedro Castro. Además, fue presentado el contador Marcelo Perilli.

Con respecto a la charla, el orador dio informaciones sobre los conceptos cooperativos y el porque de la importancia del trabajo de un grupo que se asocia a través de un proyecto de ley.

