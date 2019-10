Charla informativa con referentes de CAME en la Cámara Económica: Expondrán el relevamiento hecho en el centro local

Esta noche a partir de las 20 horas, se llevará a cabo en dependencias de la Cámara Económica una reunión informativa, junto al equipo de autoridades y arquitectos de CAME, en la que compartirán con los presentes el resultado del relevamiento concertado tiempo atrás en el centro de nuestra ciudad.



Sobre la actividad, Graciela Sabarotz, indicó “vamos a escuchar la devolución del trabajo que han hecho arquitectos y asesores de CAME que estuvieron en junio pasado visitando la ciudad. Ellos dirán el relevamiento que vieron y lo que se llevaron del centro de la ciudad, en el marco del convenio celebrado con la Cámara Económica y el municipio tiempo atrás, Centro Comercial a Cielo Abierto de Tres Arroyos”.

Anticipó que llegará el Gerente de Centros Comerciales a Cielo Abierto de CAME, “él nos contará los beneficios, podrá sacar las dudas que puedan surgir y es una manera de empezar a trabajar en el camino de un proyecto a largo plazo, con beneficios para la ciudad”.

Dijo además que la semana pasada se realizó un relevamiento en los comercios del radio céntrico, “fuimos a recorrerlos e invitarlos para que se acerquen a la reunión. Tenemos que agudizar el ingenio, a veces no son costos altos, sino se trata de apelar a la creatividad y el trabajo conjunto. Lograr un centro más accesible”, señaló.

Anticipó también que se analizará la Tasa de Seguridad e Higiene y Publicidad y Propaganda, ya que “hay confusión respecto a la Tasa Unificada que se cobra y por eso es bueno aclarar dudas y aprovechar la presencia de las autoridades municipales”.