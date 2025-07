Charla informativa del Viceconsulado de España por trámites de nacionalidad

9 julio, 2025 0

El sábado 12 a las 15:00 se realizará en el Club Español, Hipólito Yrigoyen 460, una charla a cargo de la Vicecónsul Andrea Tolosa, para difundir novedades respecto al procedimiento de citas del Consulado para quienes habían mandado la documentación necesaria para obtener la ciudadanía española.

Según indicó a LU 24 Tolosa, el nuevo procedimiento es totalmente digital y debe acompañarse documentación que el mismo interesado ya tiene porque corresponde al mismo legajo que los interesados habían enviado, y debe realizarse antes del 24 de Octubre, y si no lo hacen no van a poder obtener la ciudadanía.

La charla está dirigida a esas personas, pero también va a estar disponible para quienes no habían iniciado el trámite, y hay gente que necesita ayuda para hacer los legajos por lo que voy a estar disponible no solamente asesorando en lo nuevo que deben cumplir algunos requisitos biométricos tanto para mayores como menores.

El gobierno de Italia toma la determinación de que algunos descendientes no puedan tomar la nacionalidad.

Lo que necesitan es el acta literal de nacimiento española del origen, sobre quien voy a tomar y toda la documentación argentina, actas de matrimonio y nacimiento que puedan tener, lo vamos a ver en forma física pero luego debe transformarse en digital; no hay presentación física hasta el momento de que le otorgen el turno.

El rango de generación es ilimitado, pero aquellos que son nietos mayores de edad y que quieren tomar nacionalidad, esta ley para que sus hijos mayores de edad o sus descendientes menores puedan tomar la general, esto es hasta el 22 de octubre.

