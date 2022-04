Charla sobre el Cambio Climático en San Cayetano

21 abril, 2022 Leido: 17

El miércoles pasado, la ciudad de San Cayetano recibió la visita del Ingeniero en Construcción y Energías Renovables proveniente de Suecia, Tommy Lindström, quien brindó una charla denominada “Cambio Climático: actividades entre municipios y ciudadanos. Caso práctico: Suecia”.

El cambio climático en la agenda municipal de San Cayetano es un tema primordial y a efectos de recibir información y asesoramiento sobre el tema, el experto en energías renovables brindó una interesante charla.

La Directora de Medio Ambiente, Cecilia Chipulina fue la encargada de realizar la presentación del disertante, quien actualmente se desempeña como gerente de proyectos en una Asociación de eco-comunas en Suecia, además de pertenecer a un grupo internacional encargado de evaluar planes de energía y tratamiento de residuos y es miembro en el grupo de expertos de la ONU.

El Ingeniero en Construcción y Energías Renovables dividió su charla en tres etapas: en primer término explicó qué son las eco-comunas; luego brindó detalles de cómo se debe comunicar el cambio climático, y por último narró distintas experiencias en Suecia de acciones llevadas adelante por gobiernos comunales.

Tommy Lindström afirmó que en todo trabajo hay que identificar y respetar cuatro principios de sustentabilidad, que son: en una sociedad sustentable la naturaleza no está expuesta a un crecimiento sistemático de concentraciones de sustancias en el subsuelo, por ejemplo carbón fósil, metales, petróleo.

2- en una sociedad sustentable la naturaleza no está expuesta a un crecimiento sistemático de concentraciones de sustancias provenientes de la producción social. Por ejemplo óxidos de nitrógenos, retardantes de llama bromados similares a las hormonas.

3- en una sociedad sustentable la naturaleza no está expuesta a un crecimiento sistemático a degradación de forma física: deforestación, sobrepesca y agotamiento de ecosistemas,

4- se debe respetar la democracia, la voz de cada individuo debe ser escuchada y respetada.

Tras brindar ejemplos de acciones impulsadas en comunas de Suecia, el experto en el tema invitó a los presentes a reflexionar acerca de la necesidad de cambiar ciertos hábitos y la importancia de aportar, cada uno desde su lugar, para mitigar y adaptarse al cambio climático.

Concluida la charla se llevó a cabo una reunión de trabajo con funcionarios municipales donde se abordó el trabajo que se viene desarrollando en San Cayetano, y proyectos a futuro.

Volver