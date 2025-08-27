Charla sobre híbridos de maíz y girasol en Tres Arroyos

Este jueves, desde las 19:30 horas y en las instalaciones de la agronomía Campo y Mar (Avenida Primera Junta 1245), se realizará una charla destinada a productores de la región. Para ello LU 24, mantuvo una conversación con Alejandro Goizueta, representante de la firma Campo y Mar.

El motivo de la jornada es presentar la paleta de híbridos de maíz y girasol de la firma Limagrain, una empresa con más de 60 años de trayectoria en el mercado, pero con menor presencia en esta zona.

La disertación estará a cargo de Juan Cruz Lance, técnico oriundo de Tres Arroyos y actualmente radicado en Balcarce, quien expondrá sobre el posicionamiento estratégico y las novedades de los híbridos que ofrece el semillero.

Goizueta destacó que ya cuentan con una importante cantidad de inscriptos y expresó su satisfacción por el interés generado. Además, señaló que el presente ciclo viene acompañado de buenas condiciones hídricas, con lluvias que permitieron recuperar las napas y consolidar un buen estado de los cultivos de fina, generando también buenas perspectivas para la próxima siembra de gruesa.

La invitación queda abierta a todos los productores interesados en conocer las novedades de Limagrain en la zona.

