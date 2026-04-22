Charla sobre huerta en San Cayetano

22 abril, 2026 0

La Dirección de Medioambiente, Producción de San Cayetano en conjunto con el Inta, llevó adelante una charla sobre huertas a cargo del Ing. agrónomo Luis Haroldo, orientada a promover la producción sustentable y el autoconsumo.

Durante el encuentro se destacaron temas como la generación e intercambio de semillas, la importancia de respetar los calendarios de siembra, el manejo del suelo mediante compost y cobertura vegetal, y la diversidad de cultivos como base de una huerta saludable. También se abordó el aprovechamiento de excedentes a través de la conservación o el intercambio local.

Al finalizar, se realizó entrega e intercambio de semillas entre los participantes, fortaleciendo el impulso a las huertas familiares y la producción local de San Cayetano.

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