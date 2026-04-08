Charla Cultural con Lorena Giustozzi en la Sociedad Italiana

8 abril, 2026 4

El viernes 10 de abril a las 19:30, en la Sociedad Italiana, Av. Moreno 137, se realizará una charla cultural a cargo de Lorena Giustozzi, representante en la zona de la Scuola Dante Alighieri de Recanati. En un encuentro gratuito y abierto a todo público, hablará sobre IL “PARLARE” ITALIANO y presentará los cursos de Lengua y Cultura Italiana en esa escuela en el centro de Italia que incluyen alojamiento, excursiones y actividades recreativas.

Además de los cursos regulares de italiano que dicta en la entidad la Profesora Claudia Bertulo, se promociona esta propuesta de aprenderlo o perfeccionarlo en la península durante una experiencia cultural y turística.

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