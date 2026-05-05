Charla sobre la actualidad laboral en La Estación

5 mayo, 2026 0

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Tres Arroyos, y el Centro de Formación Laboral N° 401, invitan a una charla abierta sobre la actualidad laboral y la necesidad de formar recurso humano en materia de oficios, a realizarse este viernes a las 17 en el Centro Cultural La Estación.

Dicha charla contará con una presentación por parte de la Oficina de Empleo y Capacitación Juan Moizzi, sobre las distintas necesidades que se detectan en ofertas laborales y la actualidad del empleo en Tres Arroyos. Y finalmente, el Director del CFL 401 Horacio Pili, hará un repaso de la oferta educativa especializada en oficios.

Todo esto será en marco del Día del Trabajador, que se extiende como actividad durante el mes de mayo.

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