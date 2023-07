Charla sobre la vida y obra de Istilart en el Museo Mulazzi

Continúa el ciclo “Conociendo las Colectividades” en la Sala Jaka del Museo Mulazzi y en esta oportunidad, en julio, será el turno de la Sociedad Francesa. Para esto, invitaron a Juan Moizzi, que este viernes a las 19 horas realizará una charla relacionada a la vida y obra de Juan Bautista Istilart.

Este lunes Moizzi dialogó con LU 24 y comentó: “Istilart es uno de los apellidos más importantes de Tres Arroyos. En su momento, yo hice un libro que se llama Tras los pasos de Istilart dónde propongo y diagramo la creación de dos circuitos turísticos para recorrer su vida y obra.”

Y continuando con esto, agregó: “es apenas contar brevemente un poco de todo lo que hay, porque la obra de Istilart fue muy importante y gracias a él tenemos la ciudad que tenemos hoy. En la charla hablaremos del libro, con dos circuitos: uno por el centro de la ciudad y otro acerca de su vida personal.”

Así mismo, Moizzi destacó: “cuando empecé a meterme en lo que es la vida de Istilart, me he dado cuenta que es un apellido muy importante para Tres Arroyos. Se remueven muchas cosas y ha puesto el nombre de la ciudad no solo en nuestro país, sino también que lo hizo alrededor de todo el mundo.”

Cabe destacar, que la relación de Istilart con Francia, radica en que según Moizzi: “Istilart nació en una región más bien de la zona del país vasco y cuando el viene a la localidad, se lo denomina como vasco francés. Fue presidente de la Sociedad Francesa y es relacionado con esta colectividad.”

