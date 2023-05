Charla sobre “Pumas en Reta”

18 mayo, 2023

El lunes 22 de mayo se realizará una charla informativa sobre “Pumas en Reta” a cargo del guardafauna de Tres Arroyos Eduardo Álvarez.

La disertación se llevará a cabo desde las 18 horas en instalaciones de la Biblioteca Popular Un Mundo de Libros, ubicada en calle 35 y 42.

Álvarez dijo a LU 24 que “el puma es autóctono de la provincia y la está recolonizando. Entonces, como no estamos acostumbrados a verlo, cuando aparece causa pánico. En caso de tener un encontronazo hay algunos comportamientos a seguir que es lo que vamos a comunicar en la charla”.

El guardafauna explicó que se trata de un animal protegido en la provincia de Buenos Aires y manifestó que “nunca hay que acorralarlo, no hay que darle la espalda, no se debe presentar miedo ni correr porque se puede disparar el instinto predatorio y atacar”.

