Charla-taller en la Biblioteca Cacuri: “Habitar un diagnóstico”

27 mayo, 2026 0

El viernes 5 de junio a las 18.00 se llevará a cabo una charla-taller en la Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” bajo la temática: Habitar un diagnóstico. Está dirigida a la comunidad en general, siendo la entrada libre y gratuita, y será dictado por Eliana Gonard, psicóloga y autora del libro: “Cuando el diagnóstico toca a tu puerta”.

En su obra, Gonard relaciona y reflexiona desde su lugar como hija en el acompañamiento y transito del diagnóstico de cáncer de su mamá, y su rol como psicóloga acompañando pacientes y familias con diagnósticos de discapacidad.

Con la dinámica de charla-taller buscarán “brindar un espacio de expresión y reflexión sobre los procesos que nos atraviesan cuando un diagnóstico toca a la puerta de nuestras vidas”.

Se abordarán temas cómo: el impacto emocional del diagnóstico, redes de apoyo, miedos e incertidumbres, duelo, subjetividad y resiliencia.

Los interesados, deberán inscribirse con anticipación en la sede de la Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” o a través de su WhatsApp 2983 696946.

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