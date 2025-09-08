Charla virtual para conocer ejes, modalidad y alcances de una Diplomatura innovadora para el Agro

8 septiembre, 2025 0

Desde el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) se informa que este lunes 8 de septiembre a las 19 horas se llevará a cabo una charla informativa virtual sobre la Diplomatura en Agricultura de Precisión, una propuesta académica innovadora que busca impulsar la tecnología, eficiencia y sustentabilidad en el agro.

La exposición estará a cargo de Lucía Yacoy, directora de la Unidad de Gestión del Programa Puentes, y del profesor Marcos Cuesta, quienes presentarán los principales ejes de la formación, su modalidad de cursada y los beneficios que ofrece para estudiantes y trabajadores del sector agropecuario.

La diplomatura —cuyo inicio está previsto para el 15 de septiembre— tendrá modalidad híbrida (clases presenciales y virtuales), se dictará a lo largo de dos cuatrimestres y es el resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Tres Arroyos, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Programa Puentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 12 de septiembre y los interesados pueden hacerlo a través de este formulario: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=o3louWUArUa9qgIG5H7X3rp-bJHJahxDvwAppTuiKNlURDBSUksxUEpLMVgzNlozQ0FCOEFPOE9JMy4u&route=shorturl

Para solicitar más información sobre el plan de estudios e inscripción ingresar a la web de CRESTA (www.cresta.edu.ar) o escribir via mail a: [email protected].

LINK A LA CHARLA:

Lunes 8/9 | 19 hs

https://us02web.zoom.us/j/86433587983?pwd=LKtjTrbhcvC3ugdh5EY6WBSyjaUPts.1

ID de reunión: 864 3358 7983

Código de acceso: UTNDIPLO

