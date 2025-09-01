Charlas de educación y concientización ambiental en las escuelas

1 septiembre, 2025 0

La Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos continúa llevando adelante un programa de charlas y talleres educativos destinados a docentes y alumnos de diferentes instituciones, con el objetivo de concientizar sobre el cuidado del ambiente y promover hábitos sostenibles.

El temario disponible incluye ejes como: Separación de residuos en origen, Compostaje, Efecto invernadero y calentamiento global, Contaminación ambiental, Sostenibilidad en casa y en la escuela, Agroquímicos y OGM, Plásticos y océanos, Agua virtual, huella hídrica y huella de carbono.

Durante agosto, la técnica en gestión ambiental Julia Farizano visitó diferentes instituciones educativas y dictó charlas sobre “Separación de residuos”.

Además, los alumnos de la EEST N°1 realizaron una visita a la planta de separación de residuos sólidos urbanos, donde pudieron conocer el proceso de clasificación y enfardado de materiales reciclables, así como el trabajo del personal que allí se desempeña.

Por otra parte, el guardafauna municipal Eduardo Álvarez compartió con alumnos del Jardín N°906 y N°912 charlas sobre carpinchos (Hydrochaerus), y junto a estudiantes de la EP N°7 y el Jardín N°916, realizaron un recorrido por el arroyo para identificar especies de flora y fauna local.

Las instituciones interesadas en solicitar charlas o talleres pueden comunicarse al 2983648571, vía Instagram en @gestionambientalta, por mail a [email protected], o acercarse a las oficinas en Güemes 630.

