Charlas informativas sobre la producción de Trigo

3 marzo, 2026 0

Respondiendo a demandas específicas de quienes están en la producción de Trigo, preparan dos charlas informativas y espacios de intercambio, con la presencia de Personal del Ministerio de Desarrollo Agrario, Adolfo Caamaño Director de Control y Sanidad Vegetal de PBA, Diego Oliva Capacitador y Lorena Ceriani Fiscalizadora.

Este Jueves, en sede de CRESTA se realizará la formación para las Fuerzas de Seguridad. Tema: Agroquímicos- Marco normativo: traslado, acción ante denuncias.

Y el viernes en el Salón Blanco de la Municipalidad, la convocatoria es para Ingenieros agrónomos y agronomías, temas: Uso de herbicidas auxínicos. E intercambio sobre la actualización del SIGIRAO (Sistema de Gestión Integral de Receta Agronómica Obligatoria)

Estos espacios serán un importante aporte para abordar con claridad temas importantes para la producción, los recursos naturales y la población en general.

