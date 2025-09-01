Charlas sobre aplicación selectiva y siembra eléctrica

1 septiembre, 2025

El miércoles y jueves próximos, se realizará en nuestra ciudad una charla sobre aplicación selectiva y siembra eléctrica, por parte de la firma Ariel Arzoz, agricultura de precisión, en calle Dean Funes 825.

La primera de ellas estará a cargo del Ingeniero Agrónomo Andrés Copioli, quien disertará sobre “Siembra eléctrica, semillas que suman”, en tanto en la del jueves, expondrá el Ingeniero Agrónomo Juan Mengo, de la empresa Savefarm ,bajo el título “La gota inteligente”.

Ambas charlas comenzarán a las 9:30 y los interesados pueden registrar su inscripción, comunicándose al teléfono 2983-521170.

