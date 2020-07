Charlas virtuales de la DAN: Vivian Pereyra diserta sobre “Actitud y autoliderazgo”

23 julio, 2020 Leido: 30

En una nueva edición de las charlas vituales de Mutual DAN, este jueves, Vivian Pereyra desde las 20:00 disertará sobre las técnicas de acompañamiento o “coaching”.

En contacto con LU 24, Pereyra dijo que un coach “acompaña a las personas a establecer, encontrar y desarrollar sus objetivos, con la idea de que la persona logre un proceso de aprendizaje, para encontrar su potencial y obviamente tener un mejor rendimiento tanto personal como profesional; no es un asesoramiento porque no se le dice a la persona lo que tiene que hacer sino que se los orientan para que den curso a su camino, a través de preguntas y actividades que lo llevan a encontrar su respuesta, si hago un asesoramiento es revelarlo”.

“La charla surgió a partir de la pandemia, una situación inesperada, en un primer momento desarrollaba la cuestión a partir de ahí, y después dije que esto va a pasar y entonces decidí hacerla para que sea útil más allá de la pandemia”, dijo.

“La idea es que de pronto tengan miedo, porque vamos a practicar, la idea es que vayan practicando la misma situación: La charla va a ser por Zoom, deben registrarse en el sitio de la DAN y se les da la contraseña para entrar, la misma va a durar una hora”, contó.

“Nosotros tenemos clientes y la idea es que si alguien quiere cambiar, tomar decisiones en su vida, algún aspecto en el que le gustaría realizar una transformación personal, ahí estaría el coach, no en un duelo, en una separación, porque no es conveniente, en estos casos son temas de psicólogo por la preparación que tienen los profesionales”, concluyó.

Charlas virtuales de la DAN: Vivian Pereyra diserta sobre “Actitud y autoliderazgo”

En una nueva edición de las charlas vituales de Mutual DAN, este jueves, Vivian Pereyra desde las 20:00 disertará sobre las técnicas de acompañamiento o “coaching”.

En contacto con LU 24, Pereyra dijo que un coach “acompaña a las personas a establecer, encontrar y desarrollar sus objetivos, con la idea de que la persona logre un proceso de aprendizaje, para encontrar su potencial y obviamente tener un mejor rendimiento tanto personal como profesional; no es un asesoramiento porque no se le dice a la persona lo que tiene que hacer sino que se los orientan para que den curso a su camino, a través de preguntas y actividades que lo llevan a encontrar su respuesta, si hago un asesoramiento es revelarlo”.

“La charla surgió a partir de la pandemia, una situación inesperada, en un primer momento desarrollaba la cuestión a partir de ahí, y después dije que esto va a pasar y entonces decidí hacerla para que sea útil más allá de la pandemia”, dijo.

“La idea es que de pronto tengan miedo, porque vamos a practicar, la idea es que vayan practicando la misma situación: La charla va a ser por Zoom, deben registrarse en el sitio de la DAN y se les da la contraseña para entrar, la misma va a durar una hora”, contó.

“Nosotros tenemos clientes y la idea es que si alguien quiere cambiar, tomar decisiones en su vida, algún aspecto en el que le gustaría realizar una transformación personal, ahí estaría el coach, no en un duelo, en una separación, porque no es conveniente, en estos casos son temas de psicólogo por la preparación que tienen los profesionales”, concluyó.

Volver