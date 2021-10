Chascomús y la historia de la rifa que casi lo llevó a la quiebra. Provincia se hará cargo de la deuda

Una de las historias bonaerenses más irrisorias se encuentra cerca de alcanzar su final, luego de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires admitiera hacerse cargo de la deuda contraída por el municipio de Chascomús, tras un complejo periplo que casi lo lleva a la quiebra.

El intendente de Chascomús confirmó que finalmente la Provincia brindará un salvataje al municipio, por su deuda contraída por el premio no pagado de una rifa realizada en 1998.

Se trata de la demanda que las vecinas de Chascomús Della Vedova de Godoy y Clorinda del Carmen Gallego de Sandoni realizaron en la Justicia, cuando no se les otorgó el premio de un campo de 327 hectáreas, tras haber ganado la rifa con un cartón que compraron a $700.

En 2014, la Suprema Corte terminó por condenar al municipio al pago del premio en cuestión, pero tal como contó INFOCIELO, la suma alcanzó valores que ya se le hicieron imposibles de afrontar a la pequeña localidad.

En consecuencia, luego de numerosas gestiones, el intendente Gastón logró el compromiso de la Provincia para hacerse cargo de la deuda que casi lleva a la quiebra al municipio.

“Hoy es un día muy importante para todos los vecinos de Chascomús. Uno de esos días en que me doy cuenta que el trabajo responsable, el esfuerzo y el compromiso valen la pena, más aún si es por el futuro de nuestra ciudad”, celebró el jefe comunal.

Y añadió: “Finalmente podemos confirmar que la provincia de Buenos Aires se hará cargo definitivamente de la deuda del juicio de la rifa del campo que tantos perjuicios nos trajo”. “Pasaron muchos años y estamos orgullosos de haber alcanzado este objetivo perseguido, desde el primer día que asumimos, llevar tranquilidad a cada vecino y evitarle un problema impagable para nuestro municipio”, concluyó.

