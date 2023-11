Chatarra hoy, como antes Istilart. – Escribe: Omar Alonso

25 noviembre, 2023

Es un negocio de volumen fabuloso. La chatarra es hoy, como lo fue hace más de cien años, un insumo estratégico que sustenta buena parte de la industria siderúrgica nacional. Y Tres Arroyos no permanece ajena a esta cuestión: no son pocos los establecimientos dedicados al acopio y venta de estos rezagos.

Es que tienen una demanda sostenida y creciente con colocación asegurada. Basta observar con cierta atención y frecuencia el trabajo que a diario se produce en un predio ubicado al 2700 de la avenida Güemes.

Allí recalan enormes camiones que trasladan la chatarra debidamente acondicionada mediante la aplicación de grandes máquinas de uso específico para la actividad.

¿Cuál es el destino?

La ciudad de Bragado. Está ubicada hacia el centro de la Provincia de Buenos Aires. Tiene poco más de 30 mil habitantes.

¿Quién compra y para qué?

La empresa Acerbrag, es decir Aceros Bragado, un establecimiento de capitales brasileños que ocupa unos 2500 empleados y elabora todo tipo de producción siderúrgica como podría ser, sin que la enumeración sea completa, clavos, hierros para la construcción, alambres de todo tipo, etc. No me parece apropiado profundizar sobre esta empresa, pues los curiosos pueden encontrar todos sus datos en la página que tiene en internet.

Me cuentan que tiene numerosos hornos de fundición que tienen una actividad totalmente continua requiriendo una atención del mismo tipo durante todo momento.

¿De dónde aparece tanta chatarra?

De todos lados de una amplia zona. Mucho menudeo de todo tipo y en cantidades diversas, incluyendo las más pequeñas provistas por cirujas, incluyendo niños. Pero también carrocerías y estructuras arrumbadas en Tres Arroyos y zonas cercanas y no tanto.

Istilart

Este proceso de recuperación y reciclado de la chatarra no es novedoso para Tres Arroyos. Solo hay que abrevar en los registros históricos de la industria local.

Para ello nada mejor que recurrir a un trabajo oportunamente elaborado por Damián Andrés Bil elaborado en 2008 y presentado en las Vigésimo primeras jornadas de Historia Económica con la organización de la Asociación Argentina de esa especialidad en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

El informe incluye una referencia específica a la fábrica fundada por Juan B. Istilart que incluye detalles novedosos y que bucea en aspectos poco conocidos del empresario, quien también fundó una casa de fotografías. El famoso “embocador” que sería su primera creación facilitaba el traspaso de las gavillas a las bocas de las trilladoras.

En 1903 vendió 53; al año siguiente 200 y a 10 años de su invento lograba la venta de 4500 en distintos puntos del país. También inventaría el “acarreador horizontal”; el “emparvador neumático” del que se producían en 1934 unas 5 mil unidades anuales; en 1912 comenzó a producir maquinaria específica para el manejo de alfalfa; en 1922 comienza la producción de molinos a viento, máquinas de lavar y equipos de bombeo de agua.

En síntesis: entre 1900 y 1934 puso en el mercado el embocador, el sulfatador para la cura de semillas, la clasificadora de semillas, rodillos desterronadores y apisonador de tierra, y las famosas cocinas económicas. En los años 1928/29 se ocupaban 400 personas, aunque la crisis sobreviniente a nivel mundial hizo que descendiera a 300. Recordemos que la planta industrial llegó a ocupar a más de mil operarios.

Istilart fundó varias sucursales en distintos puntos del país, contaba con un plantel de viajantes y agencias en numerosos lugares.

La producción

La metalurgia en general, y en particular Istilart, recurrió a la chatarra existente sobre todo en los campos regionales para resolver la provisión de materia prima, pues en esta zona no había posibilidades mineras de producción de mineral de hierro. No menos de 20 personas con camiones o carros recorrían los campos buscando la numerosa chatarra que quedaba tras la radiación de implementos que hasta ese tiempo se importaba de lugares como Estados Unidos y Canadá.

Pagaba 40 pesos la tonelada y era fundida en la fábrica, que tenía en 1934, año en que muere el fundador, motores diesel que generaban una potencia de 130HP. Cada máquina funcionaba con motor eléctrico provisto por una usina.

Tenía 3 grandes hornos a carbón con una capacidad de 3 mil toneladas hora cada uno, de modo que se promediaba el proceso de 20 toneladas de hierro por día. Un horno a petróleo se utilizaba para procesar bronce y aluminio.

El moldeo se hacía a fuerzas hidráulica y neumática y se contaba con un laboratorio para ensayo y control del hierro. Tenía una sección denominada “compostura”, destinada al mantenimiento y arreglo de la maquinaria propia. También una sección de “tornería y máquinas para agujerear” donde se hacían roscas, canaletas, fresaduras, etc.

Había 20 tornos, 10 máquinas para agujerear, piedras esmeriles, roscadoras, etc, operadas cada una por un operario asignado específicamente. Las piezas elaboradas se trasladaban por un tren decauville hasta la sección de montaje y luego al de pintura. La fábrica contaba con un depósito de acopio conectado con las vías ferroviarias para facilitar los procesos de carga y descarga.

Como se ve, pareciera que la historia de Istilart se mantiene siempre viva con la aparición de datos que son sumamente interesantes y en general son desconocidos. Locierto es que la chatarra es hoy noticia como lo era hacia el 1900.

