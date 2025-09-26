Chavenses brillaron en el 7º Torneo Nacional de Natación en Necochea

La Dirección de Deportes y Recreación de Chaves Municipio informó los destacados resultados obtenidos por los nadadores Nahuel Gándara y Analía Rodríguez en el 7º Torneo Nacional de Natación, realizado en el Natatorio del Gimnasio Palestra de la ciudad de Necochea.

El certamen se desarrolló en el marco del 9º Aniversario del Programa Municipal de Natación Adaptada “Todos al Agua”, reuniendo a deportistas de distintas localidades y provincias.

Los representantes chavenses lograron subirse a lo más alto del podio en sus respectivas categorías, con las siguientes marcas:

Nahuel Gándara: 57,97 segundos en 50 metros.

Analía Rodríguez: 46,03 segundos en 50 metros.

Desde la Dirección de Deportes felicitaron a ambos por su compromiso, esfuerzo y por llevar en alto el deporte adaptado de Gonzales Chaves, reafirmando la importancia de estos espacios de inclusión y desarrollo.

