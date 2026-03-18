Chaves: Abren inscripción al Programa Municipal de Becas Deportivas

18 marzo, 2026 0

La Dirección de Deportes y Recreación de Chaves Municipio anunció la apertura de inscripciones para el Programa Municipal de Becas Deportivas, una iniciativa destinada a acompañar y potenciar el desarrollo de deportistas federados del distrito.

El programa tiene como objetivo brindar apoyo a atletas locales, fortalecer la cultura del alto rendimiento y fomentar la participación juvenil en distintas disciplinas deportivas, consolidando así el crecimiento del deporte en la comunidad.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 25 de marzo hasta el 10 de abril de 2026 inclusive. Durante ese período, los interesados deberán acercarse a la Oficina de Deportes, ubicada en la intersección de Maipú y Almirante Brown, en el horario de 8:00 a 14:00, para retirar el formulario correspondiente y recibir información sobre la documentación requerida.

Desde el área municipal destacaron la importancia de este programa como herramienta de acompañamiento para quienes representan al distrito en competencias, reafirmando el compromiso con el desarrollo deportivo local.

Para más información, los interesados pueden dirigirse personalmente a la Oficina de Deportes en el horario indicado.

Volver