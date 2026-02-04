Chaves: Abren las inscripciones para el transporte de estudiantes de nivel superior

4 febrero, 2026

Chaves Municipio informa que se encuentra abierta la inscripción para el transporte destinado a estudiantes que cursan carreras de nivel superior.

El período de inscripción será desde el 6 hasta el 20 de febrero, y deberá realizarse de manera online a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6aOGyrRV41kWnfm3GDx6ssbUB4q0ft09QZNwuyVIH0yp4OQ/viewform?usp=header

Para realizar consultas o recibir asesoramiento, las y los interesados pueden acercarse a la Dirección de Educación, ubicada en el Centro Cultural (Sarmiento Nº158), de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 horas.

