Chaves: Amplían servicios de salud y turnos para vecinos de las localidades

4 mayo, 2026 0

La Secretaría de Salud de Chaves Municipio informó nuevas prestaciones, más turnos disponibles y atención profesional en territorio, con el objetivo de garantizar una salud pública más cercana, preventiva y accesible para vecinos de todo el distrito.

En el marco de las acciones orientadas a fortalecer el sistema público de salud, la Secretaría de Salud de Chaves Municipio informó nuevas prestaciones y modalidades de atención vinculadas al acceso a turnos de imágenes, el servicio de obstetricia en las localidades y la atención profesional durante el mes de mayo.

Por un lado, se encuentran disponibles los turnos de imágenes para vecinos de De la Garma, Juan Eulogio Barra, Estación Vásquez y zona rural del partido. La atención incluye ecografías, rayos, mamografía, tomografía y turnos de ecografía con la Dra. Saucedo.

Los turnos podrán solicitarse por WhatsApp o llamada telefónica al 2983 523158, una vía destinada exclusivamente a la reserva de turnos de imágenes.

Además, se informó la incorporación del servicio de obstetricia en Estación Vásquez y Juan Eulogio Barra. Esta nueva prestación permitirá acercar controles de PAP, seguimiento de embarazos y consejerías en salud sexual y reproductiva, evitando traslados y fortaleciendo el acceso a la salud en cada localidad.

La atención estará a cargo de la Lic. Verónica Diez, quien durante el mes de mayo atenderá según el siguiente cronograma: martes 5 en Estación Vásquez, de 14:00 a 16:00; martes 12 en CAPS N°3 de Adolfo Gonzales Chaves, de 14:00 a 16:00; martes 19 en Juan Eulogio Barra, de 14:00 a 16:30; y martes 26 nuevamente en CAPS N°3 de Adolfo Gonzales Chaves, de 14:00 a 16:00.

Estas medidas forman parte de una política sanitaria orientada a construir una salud pública más cercana, preventiva y accesible para toda la comunidad, con especial atención en las localidades y en la población que necesita acceder a controles, estudios y seguimiento profesional sin tener que realizar mayores traslados.

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