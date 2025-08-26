Chaves: aumento salarial para el personal municipal

26 agosto, 2025 0

Chaves Municipio informa que, mediante decreto firmado por la intendenta Lucía Gómez, se dispuso un incremento del 5% sobre los sueldos básicos de los empleados municipales, correspondiente a los haberes del mes de agosto.

Se establece un 2% adicional como base para el mes de septiembre, en el marco de la política de actualización salarial que lleva adelante el Ejecutivo.

“Seguimos por el camino de ir recuperando el salario de quienes trabajan todos los días y hacen que el municipio funcione, brindando obras y servicios. Lo hacemos con decisiones responsables que cuidan el equilibrio de las cuentas públicas”, señaló la jefa comunal.

De esta manera, la gestión reafirma su compromiso con la familia municipal, reconociendo la tarea diaria de los trabajadores que sostienen el funcionamiento del distrito.

Volver