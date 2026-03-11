Chaves; Avance decisivo para el desarrollo del Sector Industrial Planificado

Es un paso decisivo hacia la habilitación del Sector Industrial Planificado y fortalece el camino para que más empresas elijan radicarse en Chaves, generando inversión y empleo, al haber Chaves Municipio obtenido el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) para el proyecto.

Es, un avance clave, y un paso fundamental en el proceso de habilitación de un espacio estratégico para el desarrollo productivo del distrito.

El certificado fue emitido por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 5 de marzo de 2026, para el proyecto ubicado en Circunvalación Eva Perón N° 158, RP 75 y Avenida San Martín.

Este logro representa un paso muy importante para la gestión de la intendenta Lucía Gómez, que desde el inicio se propuso retomar y ordenar un proyecto estratégico para el crecimiento del distrito, con la mirada puesta en la radicación de nuevas empresas, el fortalecimiento del perfil productivo local y la generación de empleo.

La directora de Producción, Juliana Dekker, destacó el trabajo realizado para reactivar un trámite que había quedado relegado durante años.

“Este certificado es el resultado de mucho trabajo, de mucha constancia y de una decisión política clara de no dejar caer un proyecto tan importante para el desarrollo de nuestro distrito. Era un trámite que había quedado frenado y que esta gestión decidió retomar desde el primer momento, con seriedad y compromiso, para llevarlo adelante como correspondía”.

Además, remarcó el valor concreto que tiene este avance para el futuro de Chaves.

“No estamos hablando solo de un expediente administrativo. Estamos hablando de una herramienta fundamental para seguir avanzando en la habilitación del Sector Industrial Planificado y para que Chaves pueda ofrecer mejores condiciones a quienes quieran invertir, producir y generar trabajo en nuestro distrito”.

Cabe recordar que actualmente cinco empresas ya se encuentran radicadas en el Sector Industrial Planificado, y que este nuevo avance administrativo resulta clave para seguir consolidando ese espacio y generar las condiciones para que puedan sumarse más inversiones en el futuro.

Por su parte, la intendenta Lucía Gómez subrayó que este paso forma parte de una política sostenida de articulación entre el sector público y el privado, en línea con otras decisiones estratégicas impulsadas durante la gestión.

“Esto es parte de un trabajo que venimos llevando adelante para vincular de manera concreta al sector público con el sector privado, entendiendo que el desarrollo de Chaves requiere planificación, reglas claras y un Estado que acompañe. En esa misma sintonía estuvo la aprobación de la venta de terrenos en diciembre de 2025 para la inversión del frigorífico, una decisión importante para seguir consolidando nuestro perfil productivo”.

En la misma línea, agregó:

“Queremos que más empresas se instalen en Chaves, que haya más inversión y más empleo. Ese es el camino que elegimos: un distrito que crece, que genera oportunidades y que entiende que el desarrollo productivo es clave para el futuro de nuestra comunidad”.

La obtención del Certificado de Aptitud Ambiental marca así un nuevo avance en una agenda de gestión orientada al crecimiento, la producción y el empleo. Con planificación, gestión y articulación, Chaves sigue creciendo y dando pasos firmes para consolidar las condiciones que permitan recibir nuevas inversiones y ampliar las oportunidades para vecinos y vecinas.

