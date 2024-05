Chaves busca conformar Cooperativa Vial para mejorar los caminos rurales

30 mayo, 2024

Días pasados se produjo una reunión de productores independientes en Adolfo Gonzales Chaves, con la presencia del Senador Nacional Alfredo De Ángelis, en la que se escucharon los reclamos por el deterioro de los caminos rurales y a su vez se plantearon diversos puntos para poder conformar a futuro una Cooperativa Vial a futuro.

Blas Barducci fue uno de los impulsores del encuentro, ante la problemática que se produce por el mal estado de los caminos rurales del distrito, el que se reiterará este viernes de forma interna para definir los pasos a seguir.

“El problema no es nuevo, ya que anteriormente había un manejo distinto de la Comisión Vial durante la administración del intendente Vissani, y cuando asumió el intendente Martínez se disolvió la misma y ahí empezó la decadencia hasta el día de la fecha”, dijo a LU 24.

“El año pasado hubo una reunión importante de productores y un gesto del intendente Santillán para la conformación de una Cooperativa, para el mantenimiento de la red vial; hoy nos encontramos con esa reunión que contó con la participación de productores de otros distritos y la presencia del Senador Nacional Alfredo De Ángelis, a quien le expusimos la problemática para poder llevar adelante este proyecto”, explicó.

“Aclaro que De Ángelis visitó de manera protocolar a la intendente, quien estuvo invitada a la reunión, pero no pudo asistir al igual que nadie del Ejecutivo ni del Legislativo, fue una lástima porque llevamos proyectos no solo era expresarnos: ya que la tasa que se paga tiene que tener una contraprestación, que debe ser aplicado a la red vial, y por otra parte el inmobiliario rural va por coparticipación y se debe aplicar por ley a la red vial, por lo que nosotros pedimos que haya un manejo transparente de los recursos”, indicó.

“Exigimos en lo inmediato que presenten un plan de trabajo a futuro con lo cual por lo que con el paso que van no van a dar una vuelta a los 1200 kilómetros de los caminos y saber cual es el costo que tiene hacer el camino nuevo”. Proponemos formar una Cooperativa Vial, descentralizada de la municipalidad similar a Tandil de manera que el intendente de turno no maneje los recursos”.

“Esto no tiene ninguna ideología partidaria”, finalizó.

