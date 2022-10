Chaves: Capellari y Serna brindaron precisiones sobre el Hospital y la Clínica

26 octubre, 2022

Juan Manuel Serna, director de Salud de Adolfo Gonzales Chaves; y la doctora Mónica Capellari, recientemente designada como directora del Hospital Municipal Anita Elicagaray, explicaron varios aspectos de la política sanitaria del distrito. “Hemos concordado con el cuerpo profesional el pase de sala dos veces por día; el médico asignado para cada día va a pasar sala de mañana y de tarde, o tardecita noche. Y hemos traído, por una cuestión logística, la atención pediátrica al Hospital para facilitar el acceso a la historia clínica del niño y el acceso a otros servicios como Laboratorio y Rayos”, describió la flamante directora, como medidas principales que encaró tras su designación.

“El Hospital tiene muy buen mantenimiento y aparatología interesante; y lo que se necesitaba era una reunión para reorganizar la actividad interna, lo que se dio mediante un diálogo de grandes acuerdos. Ya están en funcionamiento nuevas normativas de trabajo, y lo que esperamos es tener una respuesta favorable en la población, que es la que tiene la última palabra”, sostuvo Capellari, quien aseguró que sus teléfonos están a disposición en la puerta de la Dirección del Hospital.

“La Clínica no se cierra”

También anticipó que habrá cambios en el Servicio de Emergencias, pero siempre buscando satisfacer a los usuarios. Y despejó inquietudes respecto del funcionamiento de la Clínica Gonzales Chaves, que desde hace un año ha sido alquilada por el Municipio. “Alquila la Clínica, paga lo estipulado por el uso de esa institución, y debo decirlo, está habilitada por el Ministerio de Salud de la Provincia por lo que está facultada a ofrecer ese servicio. Al llegar a la Dirección del Hospital encuentro que faltaba recurso humano en el mismo, y con un criterio economicista, tomé la decisión previa conversación con el intendente, de que los pacientes que estaban en la clínica ingresaran al Hospital para liberar al personal que teníamos allí e incorporarlos aquí donde hacían falta. Hoy no hay pacientes internados en la clínica, y esperamos que no los haya salvo que nuestra capacidad en el Hospital se vea desbordada. Por supuesto, el compromiso es no dejar que decaiga la parte edilicia ni la operatividad de la clínica, porque son camas que cuentan y que nos interesan: no se cierra”, explicó Capellari.

Vacunación

En otro orden de cosas, el director de Salud convocó a la población para la aplicación, en la población infantil de 1 a 4 años, de las vacunas triple viral y Salk. “Con la pandemia aprendimos que la vacunación es vital; invitamos a las familias a acercarse a los centros de salud, a consultar en las escuelas, y también nos vamos a acercar a las localidades”, anticipó.

