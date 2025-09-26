Chaves: Charla sobre alimentación complementaria

Desde Chaves Municipio se invita a participar de una charla sobre alimentación complementaria, organizada por el Servicio de Nutrición, Pediatría y Obstetricia. La propuesta está destinada a familias con bebés que comienzan a incorporar alimentos a partir de los 6 meses.

El encuentro se realizará el viernes 3 de octubre a las 14 horas, en el Hospital Anita Eliçagaray, sector ex Pediatría.

Durante la jornada se abordarán ideas de comidas saludables, se llevará a cabo un taller práctico de preparación de alimentos aptos para bebés y se brindará información sobre alimentos con riesgo de ahogamiento y las acciones de primeros auxilios ante una eventual emergencia.

La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa.

