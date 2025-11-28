Chaves: con el impulso de UNICEF, presentaron el Plan de Acción del Programa MUNA

28 noviembre, 2025 2

La Subsecretaría de Desarrollo Económico, Social y Comunitario llevó adelante este jueves la Presentación del Plan de Acción del Programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), una iniciativa impulsada por UNICEF Argentina y Grupo Pharos, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que acompaña a los gobiernos locales en el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El encuentro tuvo lugar en la Sociedad Italiana y contó con la presencia de la intendenta Lucía Gómez, acompañada por Cristian Ruiz, subsecretario de Desarrollo Económico, Social y Comunitario, y Alan Llanos, referente del Área de Niñez y Adolescencia. También participaron Natalia Lima, referente provincial del Programa MUNA; Martín De Paula, representante de UNICEF Argentina; y Sebastián Gastelu, representante del Grupo Pharos.

La elaboración del Plan de Acción representa se orienta a la construcción de políticas públicas articuladas, sostenidas y corresponsables, que fortalezcan los entornos protectores y amplíen las oportunidades de desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en el distrito, para lo que tiene como ejes: entornos libres de violencia, primera infancia con entornos saludables e inclusión educativa para adolescentes fuera de la escuela.

Desde Chaves Municipio destacaron que esta presentación marca el cierre de una etapa de trabajo conjunto y, al mismo tiempo, el inicio de nuevos desafíos hacia 2026.

