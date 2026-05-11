Chaves: Consejo Escolar abrió contratación directa para compra de repuesto de calefactores

11 mayo, 2026 49

El Consejo Escolar de Gonzales Chaves informó la apertura de una Contratación Directa con el objetivo de concretar la compra de repuestos y accesorios para calefactores destinados a los establecimientos educativos del distrito.

Según se detalló oficialmente, la apertura de sobres se realizará el próximo 15 de mayo a las 11:00, mientras que la presentación de propuestas podrá efectuarse hasta las 10:00 de ese mismo día.

Por su parte, la consulta y retiro de pliegos podrá realizarse en la sede del Consejo Escolar, ubicada en calle Maipú Nº 46, a partir del 8 de mayo, en el horario de 7:00 a 15:00, y hasta 24 horas antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.

El organismo informó además que el valor del pliego fue fijado en 8.000 pesos, importe que deberá abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta oficial habilitada para tal fin.

La convocatoria busca garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción en las escuelas, en el marco de la temporada invernal y con el propósito de asegurar condiciones adecuadas de confort para estudiantes, docentes y personal educativo.

Desde el cuerpo de consejeros escolares invitaron a proveedores interesados a participar de la convocatoria, en una iniciativa orientada al mantenimiento y mejora de la infraestructura escolar del distrito.

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