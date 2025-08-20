Chaves: Créditos del CFI para emprendedores y Pymes

20 agosto, 2025 0

La Liga de Comercio e Industria de Gonzales Chaves informa que están disponibles las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para emprendedores, comerciantes y pequeñas y medianas empresas.

El CFI atiende las necesidades de financiamiento de las MiPyMEs, colaborando en la puesta en marcha de proyectos de interés provincial o regional. Sus líneas de crédito se focalizan en sectores y actividades estratégicas, apalancando iniciativas con alto potencial de crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo acceder a los créditos?

Las personas interesadas pueden iniciar el trámite a través de la Unidad de Enlace Provincial (UEP) correspondiente, y se pueden consultar los requisitos y condiciones de cada línea. Más información disponible en el sitio oficial del CFI: cfi.org.ar/créditos.

Estas son las líneas de crédito disponibles:

Créditos CFI para Cadenas de Valor: Financiamiento para inversiones que mejoren la competitividad de MiPyMEs integradas en cadenas de valor estratégicas provinciales.

Destinatarios: Personas humanas y jurídicas con actividad productiva vinculada a cadenas priorizadas. Inversiones financiables: obras civiles, bienes de capital y capital de trabajo.

Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres: Asistencia técnica y financiera para proyectos liderados por mujeres.

Destinatarios: Emprendedoras monotributistas o autónomas, y empresas con mayoría de capital social femenino o participación en la alta dirección.

Financiamiento Verde: Créditos para inversiones que mejoren la eficiencia energética y promuevan el uso responsable de recursos naturales.

Incluye proyectos de generación eléctrica renovable y mitigación de riesgos climáticos.

Producción Regional Exportable: Prefinanciación de capital de trabajo para la producción, acondicionamiento y exportación de bienes argentinos.

Ideal para iniciativas con vocación exportadora que buscan posicionarse en mercados internacionales. Para más información comunicarse al teléfono 2983559577, o escribir a [email protected]

Volver