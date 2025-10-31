Chaves: Curso de Contabilidad Básica en la Liga de Comercio e Industria

31 octubre, 2025 0

La Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves invita a la comunidad a participar del Curso de Contabilidad Básica – Teórica y Práctica, que será dictado por el Contador Nacional Diego Burgois.

La capacitación se desarrollará los sábados por la mañana y está destinada a:

Personas que desean iniciar su propio emprendimiento.

Quienes ya se encuentran en actividad y buscan ampliar sus conocimientos contables.

Personas que buscan empleo y quieren sumar herramientas prácticas a su currículum.

Los cupos son limitados, por lo que los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en la página web de la Liga de Comercio e Industria de Gonzales Chaves en el siguiente enlace: https://ligacomerciochaves.com.ar/inscripcion-curso-contabilidad/

En esta primera edición, el curso será gratuito para los socios de la Liga.

Quienes aún no formen parte podrán asociarse y acceder sin costo, o participar colaborando con alimentos no perecederos que serán donados a instituciones de la comunidad.

De esta forma, la Liga busca promover la formación continua y, al mismo tiempo, fortalecer el compromiso social con Gonzales Chaves.

Esta propuesta busca ofrecer conocimientos fundamentales en contabilidad, combinando la teoría con la práctica, para que los participantes puedan aplicarlos en sus emprendimientos o desarrollo profesional.

La Liga de Comercio e Industria invita a toda la comunidad a aprovechar esta oportunidad de formación y continuar creciendo profesionalmente.

