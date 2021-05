Chaves: “de 80 casos positivos, más de 40 los detectamos con testeos rápidos” sostuvo Santillán

31 mayo, 2021 Leido: 29

Luego de la reunión virtual que mantuvieron los intendentes bonaerenses con el gobernador Axel Kicillof para conversar sobre la situación sanitaria de cada distrito, el intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, comentó en LU24 lo expuesto en dicha reunión.

En cuanto a la situación epidemiológica indicó “estamos en fase 2, los casos que hubo en esta segunda ola fueron muchos, hemos tenido la suerte de que han sido constantes, no hubo un pico que no pudiésemos sostener desde el sistema sanitario”. Asimismo, explicó que la cantidad de casos durante la última semana hubiesen disminuido si se esperaba que los vecinos acudan a la guardia para realizarse el hisopado ante la presencia de síntomas, pero al comenzar con la campaña de testeos rápidos se han detectado más positivos de los esperados. “Fuimos a hacer testeos y nos encontramos con esta semana que de 80 casos positivos, más de 40 los detectamos con los testeos rápidos” sostuvo.

En ese sentido, el intendente detalló que “la cantidad de gente que tiene el virus es mucho mayor a la que uno puede tener en las estadísticas” ya que muchas personas lo transitan de manera asintomática, es por ello, que en cuanto a los testeos rápidos indicó “esto nos sirve porque nos permite aislar a esas personas”.

Para lograr afrontar ésta situación de contagios masivos, desde el Hospital de Chaves “hemos hecho una serie de cambios, teníamos la planta de oxígeno, pero el sector COVID lo manejábamos con tubos, así que ahora pasamos los pacientes COVID a donde tenemos el oxígeno central” manifestó, y en cuanto a la ocupación de las salas de internación detalló que “lo máximo de personas internadas han sido 10 pacientes en forma simultanea” y lo que más genera complicaciones es a la hora de derivar pacientes a otros Centros de Salud, ya que se encuentran todos colapsados.

Volviendo al tema de los testeos, el Intendente Santillán, comentó que se hacen en el Polideportivo municipal y “los días que no vacunamos hacemos testeos, en De la Garma se organizó un sistema que se los hisopa directamente desde el auto” y también agradeció a Región Sanitaria ya que “nos ha acompañado con el envío de estos tests antígenos así que vamos a continuar haciéndolos, hasta que podamos contener esta situación”.

Para finalizar, Santillán realizó el balance de los 9 días de restricciones: “la gente hizo caso y nosotros lamentablemente sufrimos la perdida de vecinos muy conocidos que hicieron tomar conciencia a la población de la necesidad de cuidarnos, y también un fuerte apoyo del sector médico, para respetar las normas que se establecieron desde la Nación”.

Volver