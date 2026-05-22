Chaves: destacan trabajo conjunto entre el Municipio y el Consejo Escolar

22 mayo, 2026 0

La presidenta del Consejo Escolar, Marcia Tebes, y la directora de Educación municipal, Ayelén Lay, brindaron detalles en una entrevista radial, sobre el trabajo articulado que se viene desarrollando junto a Jefatura Distrital, inspectores e instituciones educativas del distrito, con eje en la infraestructura escolar, la planificación educativa y el acompañamiento permanente a las escuelas.





“Nos parece importante remarcar desde qué lugar estamos trabajando desde esta gestión y hacemos mucho hincapié en la articulación y el trabajo corresponsable entre cada uno de los que forman parte del sistema educativo”, expresó Tebes. En ese sentido, señaló que el trabajo conjunto entre Consejo Escolar, Jefatura Distrital y la Dirección de Educación permite abordar las distintas necesidades de las instituciones y avanzar en soluciones concretas.

Además, destacó que la oficina de Educación funciona actualmente en el Centro Cultural Municipal, compartiendo tareas junto al área de Cultura y con un amplio horario de atención.

Ayelén Lay remarcó la importancia de poder abordar la realidad educativa “de manera general y global”, trabajando junto a múltiples actores del sistema educativo. “Vamos dando un orden de prioridad porque entendemos que para cada institución educativa todo es urgente e importante. Nos encantaría llegar a todas con respuestas, pero estamos en instancias de evaluar, planificar y desarrollar acciones para poder mejorar”, sostuvo.

En relación a la infraestructura escolar, Lay explicó que las intervenciones menores se vienen resolviendo y convocó a más vecinos y vecinas con oficios vinculados a la construcción a sumarse como proveedores de mano de obra en Gonzales Chaves, De la Garma y Juan Eulogio Barra.

Sobre las obras en escuelas, Tebes detalló algunas de las intervenciones que se vienen llevando adelante de manera conjunta entre Municipio y Consejo Escolar debido a la falta de proveedores. Entre ellas mencionó los trabajos en el Jardín N°901, donde se resolvió una importante filtración de agua en el techo; obras en la Escuela N°1 vinculadas al techo y futuras mejoras en el patio; intervenciones proyectadas en los baños del Jardín N°904; problemas eléctricos en el Jardín N°905; tareas menores de infraestructura en la Escuela N°4 y trabajos previstos en el techo del Centro Complementario.

Otro de los temas destacados fue el convenio firmado con el Centro de Formación Laboral N°401 para el desarrollo del curso de electricista industrial, en articulación con el Centro de Formación Laboral de Tres Arroyos. Tebes explicó que forma parte de una planificación anual impulsada desde el Centro Universitario junto a su coordinadora, Rocío Casanave, con el objetivo de ampliar la oferta de formación laboral y educativa.

“Ayer lanzamos las inscripciones y hoy tenemos un total de 64 inscriptos. Este curso requiere la finalización de los estudios secundarios y posibilita tener una matrícula”, destacó.

Finalmente, Ayelén Lay agradeció “a cada equipo de conducción de las instituciones educativas, cuerpo docente y auxiliares por el esfuerzo que realizan para mantener los colegios”, mientras que Tebes remarcó que el trabajo dentro del sistema educativo “no sólo va desde el lado económico, también desde lo pedagógico, de salud y de seguridad vial”, destacando además la predisposición de las instituciones educativas para desarrollar sus actividades con tranquilidad.

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