Chaves el Consejo Escolar hará una licitación privada para el Servicio de Transporte

28 abril, 2026 0

Desde el Consejo Escolar de Adolfo Gonzales Chaves informaron la apertura de la Licitación Privada N° 50, correspondiente al Expediente Interno N° CUFP-050-028-2026, destinada a la contratación del servicio de transporte terrestre (ida y vuelta) para el traslado de alumnos de distintos niveles y modalidades educativas del distrito.

La convocatoria contempla el traslado de estudiantes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, así como también de las modalidades de Educación Especial, Educación Agraria, Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, abarcando tanto áreas urbanas como rurales de los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires.

Dicho servicio tendrá una duración de ocho meses consecutivos, comprendidos entre la formalización del contrato y la finalización del ciclo lectivo 2026, incluyendo además los períodos de intensificación que se extienden hasta febrero-marzo de 2027.

Además, detallaron que la apertura de sobres se llevará a cabo el próximo 4 de mayo de 2026 a las 11:00 horas, mientras que la presentación de propuestas podrá realizarse hasta ese mismo día a las 10:00 horas.

Por su parte, la consulta y retiro de pliegos podrá efectuarse desde el 28 de abril, en la sede del Consejo Escolar ubicada en Maipú Nº 46, en el horario de 7:00 a 15:00, y hasta 24 horas antes de la presentación de ofertas.

El valor del pliego fue fijado en 30 mil pesos, monto que deberá abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta oficial habilitada por el organismo.

Para mayor información, los interesados podrán comunicarse con el Consejo Escolar de Adolfo Gonzales Chaves a través del correo electrónico [email protected] o a los teléfonos 2983 – 482721 / 482724.

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