Chaves: el equipo de vacunación se mostró muy contento por la llegada de las 5.000 dosis

30 junio, 2021 Leido: 22

Santiago Torno, coordinador general de vacunación en el distrito de Gonzales Chaves, y Alejandra Ríos, enfermera vacunadora, hablaron en una sobre el trabajo que viene realizando el equipo de vacunación.

En referencia a las 5000 dosis de AstraZeneca que llegaron en la semana, Torno manifestó: “estamos muy contentos porque con las 5000 dosis de AstraZeneca vamos a llegar al 100% de los inscriptos con la primera dosis, y eso nos va a permitir continuar con las segundas dosis que tenemos pendientes”, y agregó: “Las 5.000 van a ser divididas en primeras y segundas dosis, eso no depende de nosotros, sino que ya viene definido por el área de salud de la Provincia de Buenos Aires”.

Además, en cuanto a los días que estará abierto el vacunatorio, el coordinador, explicó: “Esta semana se va a vacunar el día viernes, mientras que la próxima los días elegidos son el lunes 5, martes 6 y miércoles 7. Por su parte, el lunes 12 se dieron turnos para las segundas dosis de aquellas personas que se dieron la primera a fines de febrero o principio de marzo”.

Alejandra Ríos, una de las cuatro enfermeras que se encarga de aplicar las dosis, comentó: “Queremos llevarle tranquilidad a las personas que nos preguntan por el tiempo entre la primera y segunda dosis. La efectividad de las vacunas es mejor cuando el intervalo es más grande, el efecto no se pierde, sino que es más potente”.

Por último, agradecieron a la población por las palabras de apoyo que reciben día a día y pidieron que “aquellos que todavía no se anotaron en la aplicación, lo hagan, para que podamos tener a todo el distrito con las vacunas aplicadas”

Volver