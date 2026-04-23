Chaves: El Jardín de Infantes 903 Rosario Vera Peñaloza conmemorará su 50° Aniversario

23 abril, 2026 0

La comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 903 “Rosario Vera Peñaloza” de Adolfo González Chaves, invita a la comunidad para celebrar su 50° aniversario el próximo martes a las 15 en Falucho 35.

A lo largo de estas cinco décadas, el jardín ha sido un espacio fundamental en la formación de generaciones en niños, promoviendo el aprendizaje, el juego, la inclusión, el desarrollo integral en un ambiente de cuidado, afecto y respeto.

Este aniversario no solo representa el paso del tiempo, sino también el compromiso sostenido de docentes, directivos, auxiliares, familias y comunidad, quienes han acompañado y construido colectivamente este camino educativo.

En el marco de esta conmemoración, se llevarán a cabo diversas actividades alusivas que permitirán reencontrarse con la historia institucional, fortalecer los lazos comunitarios y celebrar el presente con la mirada puesta en el futuro.

Se invita a toda la comunidad, exdocentes, exalumnos y familias que han formado parte de esta querida institución, a sumarse a este festejo tan especial.

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