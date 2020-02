Chaves: el lunes 24 hay recolección de residuos; el martes no

21 febrero, 2020 Leido: 15

La Municipalidad de Gonzales Chaves informa que el lunes 24 (feriado nacional) el servicio de recolección domiciliaria de residuos se desarrollará de manera normal desde las 13 horas, en los recorridos habituales.

Asimismo, el martes 25 (también feriado) no se prestará el servicio.



La Dirección de Servicios Urbanos solicita, además, la colaboración a toda la comunidad para mantener la higiene y la limpieza en toda la ciudad, y se pide no sacar escombros, ramas y pasto ya que este servicio no se prestará hasta el miércoles 26, día en que se reanuda las actividades.

Salud

En cuanto a la prestación de los servicios esenciales de salud en el sistema público, tanto en el Hospital Anita Eliçagaray como la Unidad Sanitaria Dr. Francisco Madueño funcionarán con las Guardias Activas correspondientes.

Para el fin de semana, en el Hospital, el sábado estará de guardia el Dr. Esper, y el domingo el Dr. Congiusta. En De la Garma, la guardia activa del sábado será cubierta por el Dr. Rodríguez, y el domingo por el Dr. Brea.

La Municipalidad y Delegaciones municipales estarán cerradas al público, y el Cementerio Municipal permanecerá abierto hasta las 18 horas.

Volver