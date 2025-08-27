Chaves: El Municipio impulsa talleres de crianza respetuosa para familias de Jardines de Infantes

27 agosto, 2025 0

Chaves Municipio, a través del Área de Niñez y Adolescencia, informa que se está desarrollando un Taller de Crianza Respetuosa, coordinado por Alan Christian Llanos, licenciado en Trabajo Social y responsable del área.

La propuesta tiene como objetivo acompañar a las familias en el proceso de crianza desde una perspectiva respetuosa, brindando herramientas para fortalecer los vínculos, promover el bienestar de niños, y generar espacios de escucha y reflexión compartida.

El taller se lleva adelante en el marco de un trabajo territorial e intersectorial, en articulación con Educación Inicial, la Escuela de Educación Temprana N°1, el Centro Terapéutico Interdisciplinario para las Infancias (CETIPI), el dispositivo Casa de Abrigo, el Servicio de Pediatría y el área de Salud municipal, garantizando así un abordaje integral de las necesidades de la primera infancia.

Desde Chaves Municipio se destaca la importancia de estas instancias de encuentro, que fortalecen la red comunitaria y favorecen el desarrollo integral de niños, niñas y sus familias.

Volver