Chaves: el municipio refuerza seguridad vial con nuevos reductores de velocidad

27 abril, 2026 0

La Secretaría de Seguridad avanzó con la colocación de nuevos lomos de burro en sectores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de ordenar el tránsito, reducir la velocidad de circulación y prevenir siniestros viales.

La Secretaría de Seguridad de Chaves Municipio avanza con la implementación de políticas activas orientadas a mejorar la seguridad vial, mediante la instalación de nuevos reductores de velocidad en distintos puntos estratégicos de la ciudad. La medida busca ordenar el tránsito, disminuir la velocidad de circulación y prevenir siniestros en sectores de alta circulación vehicular y peatonal.

En esta nueva etapa de intervención urbana, se colocaron lomos de burro en los siguientes puntos: Francia e Italia, Ituzaingó y Vélez Sarsfield (frente a la Escuela N°20), Moreno y 25 de Mayo (esquina de la Escuela N°9), Avenida Perón y Almirante Brown, General Paz y Ana P. Elicagaray (sector de la Escuela N°1) y Avenida Perón y General Rodríguez (arreglo)

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que cada uno de estos sectores fue previamente evaluado y seleccionado en función de la necesidad de mejorar la circulación, ordenar el tránsito y brindar mayor protección a vecinos que transitan diariamente por estas zonas, especialmente en inmediaciones de establecimientos educativos y arterias de importante movimiento.

La instalación de reductores de velocidad se enmarca en una estrategia integral que lleva adelante el Municipio para fortalecer la seguridad vial, promover una conducción más responsable y seguir construyendo una ciudad más segura para toda la comunidad.

Volver