Chaves en fase 4 y Santillán preocupado por una mayor agresividad del coronavirus

6 abril, 2021

El intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán expresó su preocupación por el crecimiento de los casos de coronavirus y lo que calificó como “mayor agresividad” en la propagación del COVID. En cuanto a restricciones, aseguró que se han adoptado las medidas correspondientes a la fase 4, en la que se encuentra el distrito desde hoy, y se mantendrán las restricciones a quienes ingresan desde el exterior, que deberán hacer cuarentena, pero no habrá medidas en los accesos a la localidad.

“Si bien tuvimos algunos días la semana pasada tres días con varios casos, luego empezó a disminuir y hoy se ve un amesetamiento, el nivel de internación aumentó, cosa que no ocurría el año pasado. Así que estamos mirando fuertemente esto y muy ansiosos por la llegada de vacunas porque la gente las demanda. En este momento todavía no hemos recibido, pero tuvimos una buena cantidad de dosis en el inicio, de hecho hemos vacunado al 50% de los mayores de 60 por padrón, y el 66% de los inscriptos en ese rango. Estamos pidiendo más pero sabemos que hay distritos que están con porcentajes mucho más bajos”, indicó.

“Hoy estamos en 39 casos activos con 3 derivaciones y nueve internados, por lo que pareciera que el nivel de agresividad del virus es mayor”, admitió el intendente, quien además destacó que antes de descender a la fase 4 en su distrito ya se habían tomado las medidas correspondientes a ese estadío, como las reuniones hasta 10 personas y el cierre de locales nocturnos a las 2.

“Pero lo difícil de controlar son las fiestas privadas, donde está claro que es donde se producen los contagios masivos. Hemos hablado con gente de la Provincia porque entendemos que hay que modificar cuestiones que tienen que ver con la competencia, porque con el artículo 205 la justicia federal quedó rápidamente desbordada. Quizá habría que modificar la ley de faltas policiales e incluir allí el tema de las fiestas privadas, estableciendo cuál es la autoridad de control y juzgamiento con un proceso rápido”, consideró.

Finalmente, estimó que “hoy no se justifica cortar los ingresos porque el virus está en todos lados, y por allí era necesario frenar su llegada cuando había que preparar el sistema de salud. Hoy, insisto, la principal fuente de contagios son las reuniones en lugares cerrados con mucha gente, por eso hay que apelar a la responsabilidad individual”.

