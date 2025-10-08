Chaves: Entregaron nuevo mobiliario escolar

8 octubre, 2025 0

Chaves Municipio realizó la entrega de nuevo mobiliario escolar en instituciones educativas de Gonzales Chaves y Juan Eulogio Barra, con el objetivo de mejorar las condiciones de estudio y trabajo en las aulas.

En esta oportunidad, se distribuyeron mesas y sillas a la Escuela Primaria N°1 y al Centro Complementario de Gonzales Chaves, y a la Escuela Primaria N°5 de Juan Eulogio Barra.

Desde el municipio se agradeció a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y a su director, Alberto Sileoni, por facilitar estos insumos, así como también al personal municipal que llevó adelante el traslado y la descarga del mobiliario con compromiso y dedicación.

Estas acciones forman parte del acompañamiento permanente que Chaves Municipio brinda a las instituciones educativas del distrito, fortaleciendo la infraestructura escolar y garantizando mejores condiciones para enseñar y aprender.

